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İsrail Savunma Bakanı, Filistinliyi öldüren İsrail askerinin affedilmesi için resmi talepte bulundu

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da yaralı Filistinliyi başından vurarak öldüren asker Elor Azaria'nın affedilmesi ve sabıka kaydının silinmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmen başvurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da yaralı halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria'nın affedilmesi ve sabıka kaydının silinmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmen başvurduğunu açıkladı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail askerlerinin 2016'da El Halil kentine düzenlediği bir baskın sırasında Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldüren İsrailli asker Azaria'ya ilişkin açıklama yaptı.

Katz, Azaria'nın mahkumiyetinin orduya katılan gençlerin motivasyonunu kötü etkilediğini ileri sürerek, "Üstün hizmet madalyalı bir askerin, operasyonel görevi sırasında işlediği bir suçtan dolayı on yıl sonra bile bu kadar ağır bir bedel ödemeye devam etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrailli askerin affedilmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'a resmen başvuruda bulunduğunu belirten Katz, söz konusu talebin Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i öldüren Azaria'nın sabıka kaydının silinmesi için yasal olarak geçmesi gereken süreyi kısaltmayı amaçladığını aktardı.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Savunma Bakanı Yisrael Katz ile İsrailli askerin konuya ilişkin Herzog'a resmi talepte bulunduğu doğrulandı.

Açıklamada, "Elor Azaria, sabıka kaydının silinmesi için gerekli yasal sürenin kısaltılması amacıyla başvuruda bulunmuştur. Standart prosedür gereği başvuru, Savunma Bakanı ve İsrail ordusu dahil ilgili yetkililerin görüşlerinin alınması amacıyla savunma kurumlarına iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Abdulfettah eş-Şerif'in öldürülmesi

İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Tepki toplayan görüntünün ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesince yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti.

Askeri mahkeme Azaria'yı "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü.

Azaria, sadece 9 ay hapis yattıktan sonra 2018 yılının mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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