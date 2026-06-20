İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

İsrail ordusu, ABD- İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece yarısından bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgenin açıklarındaki beldelere gece saatlerinden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin saldırılara ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

Buna karşın Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hizbullah'ın "ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde" hem İsrail hem de Lübnan'da sükunetin sağlanacağını savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise ateşkese rağmen Tel Aviv yönetiminden İsrail ordusuna saldırıların durdurulmasına ilişkin bir talimat verilmemesi nedeniyle Lübnan'a saldırıların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye vilayetine düzenlediği saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.