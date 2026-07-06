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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkmaya devam ediyor

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İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde bazı evleri patlayıcılarla yıktı. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD- İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde bazı evleri havaya uçurdu.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail işgal altında tuttuğu Aytarun beldesinde bazı evleri patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail ordusu, gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde bir patlama gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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