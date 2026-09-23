Haberler

İsrail ateşkese rağmen Güney Lübnan'ı vurdu, fosfor mühimmatı kullanıldığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik İsrail hava ve topçu saldırıları, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen sürdü. NNA'ya göre saldırılarda Merceyun Ovası'ndaki arıtma tesisi yakınına 5 top mermisi düştü, Doğu Zavtar'da fosfor mühimmatı kullanıldı ve yangınlar çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Tebnin beldesinin çevresindeki Selatin bölgesi ile Kantara beldesini hedef aldı.

İsrail topçuları da gün içerisinde güneydeki Merceyun Ovası'nın orta kesimini, Doğu Zavtar ile Mifedun beldeleri arasındaki Ayn es-Semahiye bölgesini, Doğu Zavtar'daki izcilik yerleşkesinin çevresini ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesinin çevresini bombaladı.

Merceyun Ovası'nda yer alan arıtma tesisi yakınına 5 top mermisi düştüğü kaydedildi.

Doğu Zavtar çevresinde İsrail'in topçu saldırılarında fosfor mühimmatı da kullanıldığı ve bölgede yangınlar çıktığı aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
“Halka arz” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 11 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheli gözaltında

11 ilde dev dolandırıcılık operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
Tunceli Ovacık'ta yaylada paniğe kapılan sürüdeki izdiham 40 koyunu telef etti

Ne hayvan saldırısı ne de yıldırım! Akıl almaz sebepten telef oldular
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi

Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar lira

Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Faturası 38 milyar lira
Sayılı günler kaldı! Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

Sayılı günler kaldı! Yeni resmi tatil geliyor
Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu

Soruşturma büyüyor! Mal varlıklarına el konuldu