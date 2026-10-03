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İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bugün 6 Filistinliyi öldürdü, 13 kişi yaralandı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 13'e yükseldi. Saldırılar kapsamında Beyt Lahiya'da İHA'yla bir evin bahçesi hedef alındı; daha önce yaralanan 2 Filistinli de hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 13'e çıktığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesinde bir evin bahçesini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail'in İHA'yla düzenlediği saldırılarda, 34 yaşındaki Mahmud İbrahim İlyan hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Beyt Lahiya beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu ise 2 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 2 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Haydar Kavşağı yakınlarında bulunan "El-Asala 1" adlı binanın zemin katını gece saatlerinde düzenlediği saldırıda, 4'ü kadın 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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