İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi, 2 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Bint Cubeyl bölgesindeki Burç Kalaviye beldesine ses bombası attığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Bint Cubeyl'e bağlı Ferun beldesinde açık bir araziyi hedef aldı.

Hedef alınan Ferun'un, imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'dan çekileceğini duyurduğu iki pilot bölgeden biri olduğu kaydedildi.

Haberde saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Güneydeki Nebatiye ilçesine bağlı Meyfedun beldesinin çevresi de İsrail ordusuna ait savaş uçağı tarafından hedef alındı.

İsrail ordusu, Nebatiye'deki Mesah Mahallesi kavşağı yakınlarında Ferran ailesine ait evi ise hava saldırısıyla vurdu.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve işgali

???????İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, varılan çerçeve anlaşmasına göre, İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen iki pilot bölgeyi 27 Haziran'da harita üzerinden göstermişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 195 kişi yaralandı.