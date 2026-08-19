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Batı Şeria'da İsrail Baskını: İki Filistinli Yaralı

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Kusra beldesinde bir eve düzenlediği baskında, 70 yaşındaki bir kadın ve 15 yaşındaki bir kız çocuğu gerçek mermi parçalarıyla yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi için çalışmalar sürüyor.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Kusra beldesinde bir eve düzenlediği baskında, iki Filistinli gerçek mermi parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Kusra beldesinde bir eve baskın düzenlediği belirtildi.

Kızılay ekipleri, 70 yaşındaki bir kadın ile 15 yaşındaki kız çocuğunun baskın sırasında gerçek mermi parçalarıyla yaralandığını aktardı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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