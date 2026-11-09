İsrail askerlerinin Cenin'de 13 yaşındaki çocuğu göğsünden vurduğu belirtildi

İsrail askerlerinin Cenin'de 13 yaşındaki çocuğu göğsünden vurduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyindeki Ez-Zebabibe kasabasına baskın düzenlediğini ve 13 yaşındaki çocuğu göğsünden gerçek mermiyle vurduğunu belirtti. Vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı; açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 13 yaşındaki bir çocuğu göğsünden vurduğu belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'in güneyindeki Ez-Zebabibe kasabasına baskın düzenlediği bildirildi.
Askerlerin baskın sırasında göğsünden gerçek mermiyle vurduğu çocuğun hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA