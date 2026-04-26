Haberler

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği baskında Filistinli bir çift yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Duma köyüne düzenlediği baskında Filistinli bir çift yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Duma köyüne gerçekleştirdiği baskında 27 yaşındaki bir genç uyluğundan kuşunla, 28 yaşındaki eşi ise yüzüne isabet eden şarapnelle yaralandı. Yaralı çift tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli "Devabişe" ailesine ait eve baskın düzenleyerek eşyaları tahrip ettiğini ve açtığı ateş sonucu yaralanmalar meydana geldiğini aktardı.

İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeyinde Filistinli bir genci vurarak yaraladı

Öte yandan Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yaralandı.

Filistin Kızılayı, gencin uyluğundan vurulduğunu, Ayrım Duvarı yakınında yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

