İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinliyi öldürüp naaşını alıkoyduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Ramallah'ın Dura el-Kara köyünde bir Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğü, naaşının alıkoyulduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları saldırıyı yerleşimin güvenlik görevlisinin yaptığını, bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığını belirtti.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi öldürdüğü, naaşını da alıkoyduğu belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Ramallah'ın Dura el-Kara köyünde Mesud Selim Abdu (42) isimli Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Askerler, Abdu'nun naaşını da alıkoydu.
Güvenlik kaynakları ise saldırının, Dura el-Kara köyü yakınlarındaki bir yerleşim yerinin güvenlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Kaynaklar, saldırıda bir kişinin öldüğü, bir diğerinin ise yaralandığını ifade etti.