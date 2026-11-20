Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi öldürdüğü, naaşını da alıkoyduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Ramallah'ın Dura el-Kara köyünde Mesud Selim Abdu (42) isimli Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Askerler, Abdu'nun naaşını da alıkoydu.

Güvenlik kaynakları ise saldırının, Dura el-Kara köyü yakınlarındaki bir yerleşim yerinin güvenlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, saldırıda bir kişinin öldüğü, bir diğerinin ise yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA