İsrail Askerlerinin Batı Şeria'da Açtığı Ateş Sonucu 1 Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı 1 Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Kubatiye beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Kubatiye'de ateş açması sonucu 1 Filistinli gencin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli de yaralandı.