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İsrail ordusu, Batı Şeria'da okullara baskın düzenledi

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- Askerler Nablus'un güneyindeki Havara Erkek Lisesi'nde okul yönetimini Filistin bayrağını kaldırması için tehdit etti Baskın nedeniyle Akaba beldesindeki okullarda dersler geç başladı

İsrail ordusu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde işgal altındaki Batı Şeria'da iki okulun bahçesine baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Havara Erkek Lisesi'nin bahçesine baskın düzenleyerek okul yönetimini Filistin bayrağını kaldırması için tehdit etti.

Nablus'un kuzeybatısındaki Burka Erkek Lisesi'nin de çevresini kuşatan İsrail askerleri daha sonra okulun bahçesine girdi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

Baskın nedeniyle Tubas'ta ders zili geç çaldı

Öte yandan Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrail askerlerinin baskını nedeniyle ders zili geç çaldı.

WAFA'nın haberine göre Tubas Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü, İsrail askerlerinin düzenlediği baskın nedeniyle Akaba beldesindeki okullarda derslerin başlangıç saatinin bugün 09.00'a ertelenmesi kararı alındığını bildirdi.

Batı Şeria'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde 846 bin 289 öğrencinin ders başı yapacağı belirtiliyor.

Filistin'de devlet ve özel okulların yanı sıra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı toplam 2 bin 537 okul bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun baskın ve saldırılarına sahne oluyor.

Kaynak: AA
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