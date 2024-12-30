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İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

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8 Aralık'ta Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de işgale başlayan İsrail ordusu bu kez ülkenin güneybatısındaki Kuneytra iline baskın düzenledi. Kent merkezini ele geçip kamu kurum ve kuruluşlarına el koyan İsrail askerleri geçen hafta da kendilerine karşı gösteri düzenleyen kalabalığa ateş açıp 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

İsrail askerleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan bir beldedeki belediye binasının boşaltılmasını istedi.
İsrail ordusu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güneyindeki işgalini sürdürüyor.

BİNA İÇİNDE ARAMA YAPTILAR

İşgal kapsamında, Kuneytra'nın Beas beldesinin belediye binasının boşaltılmasını isteyen İsrail askerleri, belediyede bulunan herkesi dışarı çıkarıp bina içinde arama yaptı.

İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Geçen hafta da Kuneytra'nın Süveyse köyü sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenlemişti. Protestolar sırasında mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açan İsrail askerleri, 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTuran Şahin:

bop işliyor,bizde emevi camisinde namaz kılmanın telaşındayız,sadece kandırılıyoruz,

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Hani asrın ve kainatın lideri Suriyeyi koruyacaktı ne oldu bir avuç izraile sözü geçmiyormu

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Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıMesut123:

Ne oldu hts neden İsrail'e sesini çıkarmıyor.. Erdoğan neden sessiz... Hayırdır İsrail olunca Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli değil mi....

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıyusuf:

israili savunan biri değilim amaaa... Türkiye konuşur İsrail yapar

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarırıdvan yavuz:

Burada yorum yapan bazı avanaklar adamların derdi zaten bizi savaşa çekmek üstümüze üstümüze geliyor görmüyor musun

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

İsrail Bop projesini gerçekleştiriyor diğerleri de Emevi Camii'nde show peşinde. Namaz bitince herşeyin çok geç olduğunu görecekler

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Son sözü Netanyahu söyler Akpliler

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

BoB aynen devam...bu cuvani kim hooooop neden cikti...akp nin para yatirdigi muhalif Grub nerde...Mustafa Abdurrahman nerde? bu yeni gelemler...onun bunun hav havi....eyyyyy gidiiiiii eyyy

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ, SURİYE'YE SALDIRAN KARŞISINDA BİZİ BULUR" diyen RECEP nerede ?....... Hiç sesi soluğu çıkmıyor..... Devlet Bahçeli'nin de hiç sesi soluğu çıkmıyor...... Ben size "NEREDE" olduklarını söyleyeyim : Adana-Ceyhan'dan İsrail'e PETROL GÖNDERMEKLE MEŞGULLER !!!......

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Korusanıza kendinizi, yoksa gücünüz sadece Kürtleremi yetiyor.

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