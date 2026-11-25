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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Burka köyündeki iki okula baskın düzenleyerek öğretmenleri okulları boşaltmaya zorladı.

Burka Yerel Meclisi Üyesi Sami Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek bazı yolları kapattığını, ardından biri lise, diğeri ilkokul olmak üzere erkeklerin eğitim gördüğü iki okula baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusunun öğretmenleri söz konusu okulları boşaltmaya zorladığını söyleyen Daglas, baskının öğretmen ve öğrencilerin okulda bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.

Daglas, İsrail askerlerinin taşlı saldırıya uğradıkları iddiasıyla sabah töreni sırasında baskın düzenlediğini dile getirerek askerlerin halen okulların çevresinde bulunduğunu, velilerin de çocuklarını almak üzere okullara geldiğini kaydetti.

Ayrıca İsrail güçlerinin köyün girişini askeri bir kontrol noktasıyla kapattığını ifade eden Daglas, İsrail güçlerinin öğrencilerin yoldan geçen İsrail araçlarına taş attığı iddiasıyla bu iki okula sık sık baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun El Halil kentindeki Şuyuh beldesi ve Vadi eş-Şacne köyünden 4 Filistinliyi, evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan ve onları darbederek kötü muamelede bulunduktan sonra gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine düzenlenen baskında 17 yaşında bir çocuk ile bir kişiyi daha gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Ramallah ve El-Bire kentinin kuzeydoğusundaki Kefr Malik beldesinde bir Filistinliyi evinin önünde gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, Cenin kentinin güneyindeki Meyslun beldesine düzenlenen baskın sırasında bir gencin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA