İsrail askerleri, Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nabala ve El-Cib kasabalarında biri çocuk 2 kişiyi yaraladı.

Kudüs Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Bir Nabala ve El-Cib kasabalarına baskın düzenlediği ve 2 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Askerlerin, yaralılardan birini yakınlardaki sağlık merkezinde tedavi altındayken gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Bir Nabala'da elinden, göğsünden ve bacağından yaralanan 17 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.