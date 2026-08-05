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Doğu Kudüs'te Filistinliye Ateş Açıldı

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- Açılan ateşte bacağından yaralanan Filistinli, hastaneye kaldırıldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram kasabasının Dahiya kapısı yakınlarında Filistinli bir gence ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Filistinli genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Ram kasabası yakınındaki Kalendiya Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenlemişti. Bölgede konuşlanan İsrail askerleri, kamptaki tüm camilerde sabah ezanının okunmasını engellemişti.

Kaynak: AA
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