Batı Şeria'da su hatları tahrip edildi: 2 Filistinli gözaltında

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da su hatlarını tahrip ederek 2 Filistinli kardeşi gözaltına aldı.

İnsan hakları aktivisti Arif ed-Dirağme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Atuf ve Er-Ras el-Ahmer bölgelerindeki su hatlarını yıktığını belirtti.

Dirağme, bölgede aylardır süren arazi tesviye çalışmaları kapsamında su nakil hatlarının tahrip edildiğini ve artezyen kuyularının kapatıldığını, bu durumun tarım sektöründe büyük ekonomik kayıplara yol açtığını kaydetti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus'un güneybatısındaki Tell köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında bazı evlerin boşaltılması zorunlu tutulurken, 24 Temmuz'da köye saldıran Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin silahını elinden alıp onu öldürdükten sonra İsraillilerin açtığı ateşle hayatını kaybeden Faruk Ramazan'ın evinin yıkımı için ön hazırlık yapıldı.

Aynı gün İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tell köyünde gerçekleştirdikleri saldırıda, köylülerin direnişi sırasında Ramazan dahil aynı aileden 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Ayn el-Hilve alanında 2 Filistinli kardeşi gözaltına aldığını aktardı.

Kundaklama ve kaçak yerleşim birimleri

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Ramallah'ın doğusundaki Celcilya Köy Meclisi Başkanı Usame Nazmi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyün doğusundaki tarım arazilerini yaktığını, yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Nazmi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık bir yıl önce bölgede kaçak bir yerleşim odağı kurduğunu ve komşu El-Mazraat eş-Şarkiyye beldesinden Filistinlilere ait evleri gasp ettiğini vurguladı.

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 ihlal gerçekleştirdi.

Gazete ve resmi veriler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da yaklaşık 12 bin 500 saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda 82 Filistinlinin öldüğünü, 890 yangın çıkarıldığını ve 200 yeni kaçak yerleşim odağı kurulduğunu ortaya koyuyor.

Aynı dönemde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria genelinde tırmandırdığı saldırılarda toplamda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA