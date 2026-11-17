Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Yatta bölgesine düzenlediği baskında 7 Filistinliyi gözaltına aldığı ve bir araca el koyduğu bildirildi.

Resmi Filistin ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Yatta kırsalındaki Haşm el-Karm köyüne baskın düzenledi.

Askerler, bir misafirhaneye baskın düzenleyerek 7 Filistinliyi gözaltına alırken, onlardan birine ait araca da el koydu.

Öte yandan, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yatta beldesine bağlı Şab al-Batm bölgesinde yabancı aktivistlere saldırarak darp ettiği, birinin telefonunu çaldığı ve bölgedeki Filistinlilere ait su depoları ile çeşitli mülklere el koyduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, söz konusu saldırılarda bugüne kadar 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA