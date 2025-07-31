İsrail Askerleri Deyr Cerir Köyüne Baskın Düzenledi, Bir Filistinli Yaralandı

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İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Deyr Cerir köyünde gerçekleştirdiği baskında, köy sakinlerinin direnişi üzerine açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda yer alan Deyr Cerir köyünde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Deyr Cerir köyüne zorla girmeye çalıştı ancak köy sakinleri buna karşı koydu.

Bunun üzerine İsrail askerleri köye baskın düzenledi ve İsraillilere karşı koyan gençlere gerçek mermiyle ateş açtı.

Baskın sırasında gençlerden biri omzuna isabet eden şarapnelle yaralandı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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