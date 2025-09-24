Haberler

İsrail Askerleri Cenin'de Filistinli Gençyi Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında 19 yaşındaki Ahmed Cihad Berahime hayatını kaybetti. Baskın sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Cenin'in güneyinde yer alan Anza beldesine düzenlediği baskında belde sakinlerine ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Ahmed Cihad Berahime (19), Filistin Kızılayına bağlı ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Berahime'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusuna bağlı askeri birlikler, sabah saatlerinden itibaren Anza beldesine düzenlediği baskında kent merkezindeki ana kavşağı trafiğe kapattı.

Cenin kentinin güneyindeki Yebud, Sanur, Ümm Dar ve birkaç beldeye daha eş zamanlı baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.