İsrail Askerleri Cenin'de Filistinli Gençyi Öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Cenin'in güneyinde yer alan Anza beldesine düzenlediği baskında belde sakinlerine ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Ahmed Cihad Berahime (19), Filistin Kızılayına bağlı ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Berahime'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusuna bağlı askeri birlikler, sabah saatlerinden itibaren Anza beldesine düzenlediği baskında kent merkezindeki ana kavşağı trafiğe kapattı.

Cenin kentinin güneyindeki Yebud, Sanur, Ümm Dar ve birkaç beldeye daha eş zamanlı baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptı.