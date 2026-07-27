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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli aracına zarar verdi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir grup İsrail askeri, Filistinlilere ait bir araca zarar verirken görüntülendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir grup İsrail askeri, Filistinlilere ait bir araca zarar verirken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yol kenarında park halinde bulunan araca bıçak, tüfek kullanarak ve tekme atarak zarar verdiği görüldü.

Bir asker kesici aletle aracın lastiklerini patlatırken bir diğeri ise elindeki tüfeğin dipçiğiyle aracın ön ve yan camlarını kırmaya çalıştı.

Görüntülerde, askerlerin aracın aynalarını da tekmeleyerek kırdığı görüldü.

İsrail Ordusu Sözcülüğü ise konuya dair açıklamasında olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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