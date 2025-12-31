İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Silvad beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri bir Filistinliyi ateş açarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı, 15 yaşındaki İbrahim Avni Faris'i ise darbetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir araca ateş açtı

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin Reşayide bölgesinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.

Yük taşıyan aracın camları kırılırken, saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.