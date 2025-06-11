İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinli Yapılarını Yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait bir ev, onlarca çadır ve tarımsal yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, İsrail askerlerinin El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde, Filistinlilerin daha önce yıkılan evlerinin yerine kurdukları onlarca çadırı yıktığını söyledi.

Melihat, yıkım sırasında köylülerin zorla tahliye edildiğini belirtti.

Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Yunus ed-Dik isimli Filistinliye ait iki katlı bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıkları, ev sakinlerinin çıkarılmasının ardından evin iş makinalarıyla tamamen yıkıldığını aktardı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın doğusundaki el-Mugayyir kasabasında da ruhsatsız olduğu iddiasıyla 12 tarımsal yapının yıkımına başladı.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ruhsatsız inşa gerekçesiyle sık sık yıkımlar gerçekleştirirken, aynı bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için yeni yerleşimler kurmaya devam ediyor.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarında en az 977 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.