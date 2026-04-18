İsrail askerleri Nablus'un Beyt Decen köyünde bir Filistinliyi darbederek alıkoydu

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyt Decen köyüne düzenledikleri baskında Filistinli bir genci darbettikten sonra alıkoydu. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada yayımlandı, ancak İsrail ordusu henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail askerleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda yer alan Beyt Decen köyüne düzenledikleri bir baskın sırasında Filistinli bir genci darbettikten sonra alıkoydu.

Yaffa News haber sitesinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, işgalci İsrail askerleri, Beyt Decen köyü girişinde konuşlandıkları yerde Hızır İbrahim Ebu Selame adındaki Filistinli genci darbetti.

İsrail askerleri, ağır darbeler indirerek yere yatırdıkları genci daha sonra alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail askerlerinin genci darbettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada geniş çaplı yer buldu.

İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti ve ona bağlı belde ve köylere yönelik yoğun baskınlar düzenliyor.

Yollara barikatlar koyarak askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail askerleri, güzergahtan geçen Filistinlilere insanlık dışı tutum ve davranışları aralıksız olarak uygulamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
