İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı belde ve köylere baskın düzenledi. Evlere zorla girerek arama yapan İsrail askerleri, 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim kentine bağlı Ferun ve Sayda beldelerine düzenlediği baskınlarda 2, Ramallah'ın kuzeyindeki Celazun Mülteci Kampı'na yönelik baskında ise 1 Filistinli gözaltına alındı.

Cenin kentinin Eş-Şark Mahallesi'nde bir eve zorla giren İsrail askerleri, arama sırasında eşyalara zarar verdikten sonra 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aracı ateşe verdi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneydoğusundaki Ebu İnceym köyünde bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gece saatlerinde köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar, Filistinli Neha Naci Hammad'a ait aracı tamamen yakarak kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusu Nablus'un güneyindeki köye baskın düzenledi

İsrail ordusu ayrıca Nablus kentinin güneyindeki Lübben eş-Şarkiyye köyüne geniş kapsamlı baskın düzenleyerek onlarca evde arama yaptı.

Yerel kaynaklar, askeri araçlarla 50'den fazla İsrail askerinin köye düzenlediği baskın sırasında köyün tüm girişlerini kapattığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu süreçte işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA