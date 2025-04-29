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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınları sürerken, son 24 saatte en az 22 Filistinli gözaltına alındı. Bu saldırılar, 7 Ekim'den bu yana arttı ve hala devam ediyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürerek en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir gazeteci, 4 kadın ve eski tutukluların da olduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamaları yapıldığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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