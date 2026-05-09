İsrailli askerden Gazze'de öldürdüğü İsrailli esirin annesine "erkekleri doğrudan öldürüyorduk" itirafı

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Yotam Haim'i öldüren bir İsrail askeri, sivil ayrımı gözetmeksizin ateş açma talimatı aldıklarını itiraf etti. Eski askerin açıklamaları, bölgedeki çatışmalarda yaşanan insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Yotam Haim'i öldüren İsrail askeri, Haim'in annesine "(Gazze Şeridi'nde) erkekleri yaşlarına bakmaksızın hemen öldürüyorduk." itirafında bulundu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, İsrail askerinin öldürdüğü esirin annesi Iris Hayim'e İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sivil ayrımı gözetmeksizin herkese ateş açtıklarını itiraf ettiği telefon görüşmesini yayınladı.

Eski asker, "Talimatlar çok katıydı. Erkekleri yaşlarına bakılmaksızın hemen öldürüyorduk. Hatta kadın veya çocuk gördüğümüzde kararı bizim vermemiz gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye kara saldırıları sırasında sadece "tehdit unsurlarına" değil, bölgede hareket eden canlılara karşı da benzer bir tutum sergilendiğini vurgulayan İsrailli eski asker, bölgede hayvanlar dahil nefes alıp veren herkese karşı imha politikası izlendiğini söyledi.

İsrail askerlerinin aralık 2023'te Gazze kentindeki Şucaiye Mahallesi'nde ellerinde beyaz bayrak olmasına rağmen üç esiri öldürmesi, söz konusu itirafla yeni bir boyut kazandı. İsrail ordusunun "operasyonel hata" olarak nitelendirdiği olaya ilişkin açıklama, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil ayrımı gözetmeksizin herkese ateş açtığını ortaya koydu.

İsrail ordusu "yanlışlıkla" 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan, 15 Aralık 2023'te yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, 28 yaşındaki Yotam Haim ve 22 yaşındaki Samer Talalka ile daha sonra adı açıklanan 26 yaşındaki Alon Shamriz adlı esirlere ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
