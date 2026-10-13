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İsrail askeri aracı Cenin'in El-Yamun beldesinde 3 Filistinliye çarparak yaraladı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında, El-Yamun beldesinde bir İsrail askeri aracı 3 Filistinliye çarparak yaraladı. Yaralılar Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldı; birinin ayaklarında kırık tespit edildiği bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında askeri bir araç 3 Filistinliye çarparak yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayına dayandırdığı habere göre, bu akşam saatlerinde Cenin'in batısında yer alan El-Yamun beldesinde meydana gelen olayda bir İsrail askeri aracının çarpması sonucu yaralanan 3 Filistinli, sağlık ekiplerince Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin ayaklarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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