İsrail anketinde Likud 18 sandalyede kalırken Yashar 22'ye çıktı

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesindeki son kamuoyu yoklamasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun son anketine göre, seçimlerin bugün yapılması halinde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 22 milletvekiline ulaşırken Likud yalnızca 18 milletvekili çıkarabiliyor.

Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından 8 Eylül'de yapılan bir ankette 21 sandalye kazandığı öngörülen Netanyahu'nun partisi Likud'daki düşüş sürüyor.

Yashar ile Likud partilerini 11'er milletvekili ile Naftali Bennett liderliğindeki Beyahad ve Yair Golan liderliğindeki Demokratlar takip ederken, Evimiz İsrail, Birleşik Tevrat Yahudiliği ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste 8'er milletvekili kazanıyor.

Aşırı sağcı Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile Ultra-Ortodoks Şas partileri ise 7'şer sandalyeye sahip olurken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi de 6 sandalye alıyor.

Bir başka aşırı sağcı siyasetçi Ofer Winter'in İsrail Halkı Partisi ile Filistin asıllı seçmenleri temsil eden Raam 5'er sandalyede kalıyor. Her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi ise 4 sandalyeyle kilit pozisyonda barajı aşıyor.

Başbakanlık İçin Eisenkot Önde

Katılımcılara yöneltilen "Başbakanlık için hangi isim daha uygun?" sorusunda, muhalefet lideri Gadi Eisenkot yüzde 48 destek gördü. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu yüzde 36'da kalırken, katılımcıların yüzde 16'sı iki isim arasında kararsız kaldığını bildirdi.

The Index (Shmuel Rosner, Noah Slepkov) tarafından Stat-Net, The Sample Project ve Askaria işbirliğiyle gerçekleştirilen ankete 1503 kişinin katıldığı, araştırmadaki hata payının ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

???????İsrail seçim sistemine göre, hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA