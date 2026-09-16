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İsrail, ABD vatandaşı Filistinli gazeteciyi İran adına casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı

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İsrail ordusu, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Nake Hamed'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında "düşman bir kuruluşla işbirliği yapma ve casusluk" gerekçesiyle gözaltına aldı.

İsrail ordusu, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Nake Hamed'i işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında kurduğu geçici kontrol noktasında "düşman bir kuruluşla işbirliği yapma ve casusluk" gerekçesiyle gözaltına aldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İran devlet televizyonu Press TV için çalışan Filistinli gazeteci Hamed, Beytüllahim'in güneydoğusundaki bir geçici kontrol noktasında gözaltına alındı.

İsrail ordusu kaynakları, İranlı bir yayın kuruluşuna çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hamed'in, "düşman bir kuruluşla işbirliği yaptığını ve ayrıca casusluk soruşturmasına maruz kalabileceğini" ileri sürdü.

Filistinli gazetecinin ailesi, kızlarının Batı Şeria'da bir haberden dönerken İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefindeki Kusra beldesine ilişkin yaptığı haberin ardından İsrail'in hedefi haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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