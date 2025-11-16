Haberler

İsrail, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 Satışına Şart Koştu

Güncelleme:
İsrail, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmazken, bu satışın Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine bağlı olmasını istedi.

NEW İsrail'in, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmasına karşı çıkmadığı ancak ABD'den, bu satışı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi koşuluna bağlamasını istediği öne sürüldü.

Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Beyaz Saray'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede gündeme gelmesi beklenen Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satılmasıyla ilgili iki yetkili, İsrail'in bu satışa karşı olmadığını ancak buna karşılık ABD'den, Suudi Arabistan'a İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi şartı getirmesini istediklerini ifade etti.

Yetkililerden biri, "(Donald) Trump yönetimine, Suudi Arabistan'a F-35 tedarikinin, Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesine bağlı olması gerektiğini söyledik." diyerek ABD'nin, karşılığında herhangi bir diplomatik sonuç almadan Suudi Arabistan'a F-35 vermesinin "bir hata ve ters etki" olacağını ileri sürdü.

Diğer yetkili de "Türkiye'ye yönelik F-35 tedarikine şiddetle karşı çıkmamızın aksine, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığımız gibi, Abraham Anlaşmaları kapsamında bölgesel bir güvenlik işbirliğinin parçası olması durumunda, Suudi Arabistan'ın bu tür silah sistemleri edinmesi konusunda daha az endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, 2020'deki Abraham Anlaşmaları kapsamında, çeşitli güvenlik garantilerine tabi olarak ABD'nin BAE'ye F-35 jetleri tedarik etmesini kabul etmiş ancak anlaşma, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin jetlerin kullanımının kısıtlanması talebi nedeniyle hiçbir zaman hayata geçirilememişti.

ABD Kongresinin 2008'de geçirdiği İsrail ordusunun bölgede "niteliksel askeri üstünlüğü"nü (QME) sağlama yasası kapsamında İsrail, Orta Doğu'da F-35 savaş uçağı bulunduran tek ülke konumunda bulunuyor.

"Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmalarına katılacağını umuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, dün hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta, Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmalarına katılmasını umduğunu söylemişti.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington'a yapacağı ziyarete işaret ederek "Evet onlar (Suudi Arabistan), F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar." şeklinde konuşmuştu.

Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin de Trump, "Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmalarına katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız." demişti.

Suudi Veliaht Prensin, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
