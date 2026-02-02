İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik şeflerinin katıldığı bir toplantı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de İran konusunda görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ülkesine dönen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, toplantıya Netanyahu ve Zamir'in yanı sıra İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Direktörü David Barnea da katıldı.

Toplantının, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ve üst düzey savunma yetkililerinin ABD'yi ziyaret ederek İran konusunda görüşmeler yapmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Zamir, ABD'ye tespit edilmesini zorlaştırmak için askeri uçak yerine özel bir uçakla gitti ve ABD'yi İran'a saldırıya ikna etmeye çalıştı.

ABD'lilerle diyalogda yer alan ve ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile sert bir müzakere yürütmek istediğini ve bunun İran'ın nükleer programının ortadan kalkmasına yol açacağını ileri sürdü.

Görüşmede İsrailli yetkililer, İsrail'in ABD'nin İran'a saldırı yapmasını tercih ettiğini belirterek saldırı düzenlenmemesinin bazı sonuçları olacağını, bu sonuçlardan birinin İran'ın nükleer silaha ulaşmakta ilerleme kaydetmesi olduğunu iddia etti.

Ayrıca İsrailli yetkililer, İran'ın nükleer füze programı konusundaki endişelerini de ABD'li yetkililere iletti.

Toplantıyla ilgili İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.