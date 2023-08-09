Üye Girişi
Haberler

İspir'de iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü ve yolcular ise yaralandı.

İspir'de iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücü araç içerisinde sıkıştı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güllübağ mevkiinde tünel çıkışı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İspir İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel

Hisarcık Tragger İspir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title