İspir'de iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü ve yolcular ise yaralandı.