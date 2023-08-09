İspir'de iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü ve yolcular ise yaralandı.
İspir'de iki otomobil tünel çıkışında çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sürücü araç içerisinde sıkıştı
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Güllübağ mevkiinde tünel çıkışı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İspir İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.