Haberler

Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı

Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle 'Yaşasın Cumhuriyet' yazdı Haber Videosunu İzle
Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle 'Yaşasın Cumhuriyet' yazdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan geç çiftçi, tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan geç çiftçi, tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.
Bağkonak köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Fahri Gürsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına 3 saatte "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.
Fahri Gürsal, AA muhabirine, Cumhuriyet'in anlam ve önemine istinaden bu çalışmayı yaptığını belirterek, "Bu vatan kolay kazanılmadı, şehit ve gazilerimiz oldu. Bu emanete sahip çıkalım. Tüm çiftçilerimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." dedi
Gürsal'ın tarlasındaki yazı, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.