Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu

Isparta'da KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde büyük bir katılımla sahur programında buluştu. İl Müdürü, sağlıklı protein ağırlıklı menüler ve özel süslemelerle Ramazan ruhunun güçlendirildiğini belirtti.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde sahurda bir araya geldi.

İl genelinde 12 yurtta yaklaşık 17 bin öğrencinin barındığı öğrenildi. Yurtları ziyaret eden İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, sahurda yoğun katılım olduğunu belirterek, menülerin genellikle protein ağırlıklı hazırlandığını ve ramazana özel süslemelerle manevi atmosferin güçlendirildiğini söyledi.

Öğrenciler de sahur programından memnun olduklarını dile getirerek, yurt ortamında birlik ve beraberlik ruhunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
