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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Eğirdir-Barla mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Atabey, Senirkent, Gelendost ve Yalvaç orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 4 arazöz ve orman işçilerince yapılan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA
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