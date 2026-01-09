Haberler

Isparta İl Jandarma Komutanı Karamanoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Isparta İl Jandarma Komutanı Yunus Karamanoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2025 yılındaki dikkat çekici fotoğrafları inceledi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Isparta İl Jandarma Komutanı Yunus Karamanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karamanoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen oylamada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli çocuğun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oylayan Karamanoğlu, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kareleri", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğraflarını seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
