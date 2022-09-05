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Isparta gündem haberleri: Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

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Isparta gündem haberleri: Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

Isparta haber... Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı ile 458 bin 471 yardımcı kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı ile 458 bin 471 yardımcı kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, kentte 5 bin 450 öğrencinin birinci sınıfa başladığını belirtti.

Müdürlük olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Baydur, "Ücretsiz ders kitapları bakanlığımızın 2003 yılından beri yürüttüğü bir proje. Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında hazır. Bu sene 458 bin 471 kaynak kitap da öğrencilerimize ulaştırılacak. Ücretsiz olarak sağlanan kitaplarımız için öğrenci ve velilerimiz adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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