Isparta Gönen'de Orman Yangını

Isparta'nın Gönen ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Isparta'nın Gönen ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir tarlada bugün anız yangını başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildiği bildirildi.