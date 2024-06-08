Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde 2 düden tespit edildi.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle fazlaca kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nde, su seviyesindeki düşüş devam ediyor.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) gölde yapılan kontrollerde Boyalı mevkisinde doğal kuyu olarak adlandırılan düden tespit edildi.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, düdenlerden yoğun şekilde yer altına su gidişi olduğu söyledi.

DSİ'nin su ölçüm cetvellerine göre su seviyesinin 914,66 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, "Göl 6 santimetrelik yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Yoğun bir sıcak hava beklentileri içerisindeyiz dolayısıyla suda hızlı bir düşüş gerçekleşecek. Su seviyesindeki kritik noktaları çoktan aştık."diye konuştu.

Gölde kuraklık nedeniyle yosun ve otlanmanın yaşandığını anlatan Can, "Kirlenme miktarlarında artış gözlemleniyor. Eğirdir Gölü'nden faydalanan çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızın su tasarrufuna önem verip, daha az suyla daha çok iş yapmanın yollarını gütmek zorundalar." ifalerini kullandı.