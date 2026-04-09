Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, kış aylarındaki beslenme ihtiyacının ardından baharda meralarda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi. Yöre halkı, atların doğal yaşam alanlarında kalmasını sağlamak için kışın onlara yem veriyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesi kırsalında sürüler halinde yaşayan ve ilkbaharın gelmesiyle meralarda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi.

Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, özellikle Aksu ve Sütçüler ilçelerinde yaşamlarına sürüler halinde devam ediyor.

Yöre halkı tarafından kış aylarında doğal yaşam alanlarından uzaklaşmamaları için atlara yem veriliyor.

Bölgede sayılarının bine yaklaştığı tahmin edilen yabani atlar, baharın gelmesiyle ise meralarda otluyor.

Sütçüler'in Sağrak köyünün ormanlık ve dağlık alanlarında görülen yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Aralarında tayın da bulunduğu yabani at sürüsü, dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!