Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

Isparta'nın Sütçüler ilçesi kırsalında sürüler halinde yaşayan ve ilkbaharın gelmesiyle meralarda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi.

Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, özellikle Aksu ve Sütçüler ilçelerinde yaşamlarına sürüler halinde devam ediyor.

Yöre halkı tarafından kış aylarında doğal yaşam alanlarından uzaklaşmamaları için atlara yem veriliyor.

Bölgede sayılarının bine yaklaştığı tahmin edilen yabani atlar, baharın gelmesiyle ise meralarda otluyor.

Sütçüler'in Sağrak köyünün ormanlık ve dağlık alanlarında görülen yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Aralarında tayın da bulunduğu yabani at sürüsü, dronla kaydedildi.