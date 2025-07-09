Isparta'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Isparta'da Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Küle Döndü
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında, Mustafa Hamamcı'ya ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Beyköy köyünde Mustafa Hamamcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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