Isparta'da tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı

Isparta'da tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı
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Isparta'da tur otobüsü şarampole düştü: 16 yaralı
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Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan bir tur otobüsü şarampole düştü. Kazada 16 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole düştüğü kazada 16 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi. Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü.

YOLCULARIN BİR KISMI OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRIP DIŞARI ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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