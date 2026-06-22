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Tur midibüsünün devrildiği kazada ölenler, Konya'da toprağa verildi

Tur midibüsünün devrildiği kazada ölenler, Konya'da toprağa verildi
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ölenlerden Öznur Altuntaş ve Rahime Şahin, Konya'da toprağa verildi.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesi yakınlarında tur midibüsünün şarampole devrilip 5 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerden Öznur Altuntaş (37) ile Rahime Şahin (54), bugün öğle vakti Konya'da toprağa verildi.

Kaza, geçen cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyüne geziye gelenlerin bulunduğu Halit Emre Cengiz (25) idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 26 yaralıdan biri de dün hayatını kaybetti. Böylece kaza ölü sayısı 5'e yükseldi.

5 KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Keziban Baysal, Meryem Dinç (60), Öznur Altuntaş, Gülperi Ertürk (77) ve Rahime Şahin'in cenazeleri, Konya'ya getirildi. Keziban Baysal, Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk'ün cenazeleri dün toprağa verildi. Öznur Altuntaş'ın cenazesi de bugün öğle vakti Araplar Mezarlığı'nda; Rahime Şahin'in cenazesi ise Doğanhisar ilçesi Kemer Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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