Isparta'da çıkan tartışmada polis memuru öldü, babası ağır yaralandı

Isparta'da bayram izni için memleketlerine dönen polis memurları ile babaları arasında çıkan tartışmada, bir polis memuru ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Baba ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da bayram izni için memleketlerine gelen iki polis memuru ile babaları arasında çıkan tartışmada bir polis memuru hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

4445 Sokak'ta bir market önünde havaya silah sıkıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri boynundan yaralı halde bulunan baba M.A. ile polis memuru oğlu D.A'yı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis memuru D.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba M.A'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer polis memuru Ö.A. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bayram izni için memleketlerine gelen Antalya Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.A. ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru D.A. ve babaları arasında evde başlayan tartışmanın araç içerisinde devam ettiği ve silahların kullanıldığı öğrenildi.

Olay yerinde 2 tabanca, boş kovan ve dolu fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti

Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Genç futbolcu bayram için geldiği şehirde canından oldu