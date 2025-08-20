Isparta'da Oyun Sırasında Bacağına Demir Korkuluk Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Bağlar Mahallesi'nde oyun oynarken bacağına demir korkuluk saplanan 12 yaşındaki Ramazan Çınar Aybay, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, demir korkuluk kesildi.
Isparta'da, bacağına demir korkuluk saplanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi'nde oyun oynarken düşen Ramazan Çınar Aybay'ın bacağına demir korkuluk saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, demir korkuluğu kesti. Bacağındaki demir parçasıyla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel