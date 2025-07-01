Isparta'da Orman Yangını: Yangına Müdahale Başladı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Alevlerin yaklaştığı köyler tahliye edildi ve yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, ilk etapta 1 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel Köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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