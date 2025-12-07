Haberler

Isparta'da dağlık alanda ölü bulunan çoban toprağa verildi

Güncelleme:
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan çoban Ferdi Ö, dualarla defnedildi. Baba Ramazan Ö, oğlunun katil zanlılarının bulunmasını talep etti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan çoban defnedildi.

Ferdi Ö'nün cenazesi Isparta Şehir Hastanesi'nde yakınları tarafından alınarak Aydoğmuş köyüne götürüldü.

Cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Baba Ramazan Ö, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bazı kişilerle husumeti olduğunu söyledi.

Oğlunun katil zanlılarının bulunmasını istediğini belirten Ramazan Ö, "Bulunup neyse cezaları çekecekler, çocuğuma zarar vermişler. Çocuğum en son saat 20.00'de yemeğini yedi çıktı." dedi

Öte yandan Ferdi Ö'nün göğsünde 3, sırtında da 2 bıçak izinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
