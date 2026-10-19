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Isparta'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı. Vali Abdullah Erin, 14 gönüllüden 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin daha önce kurtarıldığını ve kurtarılanların sağlık kontrolü için hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 10 kişinin ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığını bildirdi.

İstanbul'dan kente gelen 14 İHH gönüllüsünün dün Yazılı Kanyon'da kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Havanın kararması ve olumsuz koşullar nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, mahsur kalan 10 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, halatlarla merdiven sistemi kurarak İHH gönüllüleri için çıkış yolu oluşturmaya çalıştı. Yağış nedeniyle kanyondaki suyun yükselmesi ve bölgenin sarp yapısının etkisiyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü kurtarıldı.

"Sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastanelere sevk edildi"

Vali Erin, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin büyük bir özveri ortaya koyduğunu söyledi.

AFAD başta olmak üzere civar illerden UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalara katıldığını belirten Erin, "Bugün itibarıyla 200'ün üzerinde arama kurtarma çalışmasına katılan arkadaşımız oldu. Riskli bir çalışma yürüttüler. Çok şükür, hepsi sağlıklı bir şekilde geri döndüler." dedi.

Dün 14 kişinin Yazılı Kanyon'da mahsur kaldığını hatırlatan Erin, şöyle devam etti:

"Dün 3 arkadaşımızı sağlıklı şekilde gece 01.00 gibi çıkarmıştık. Maalesef ilk gün sele kapılıp hayatını kaybeden bir vatandaşımız vardı. Onun da cenazesi yine dün gece sabaha doğru çıkarıldı. Vefat eden arkadaşımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Hepsini sağlıklı şekilde çıkarmayı umuyorduk, dua ediyorduk ama yapabildiğimiz bu. Dün gece yerlerini tespit ettiğimiz ama ulaşmakta güçlük çektiğimiz çok dik ve sarp bir kanyonun dibinde 10 arkadaşımız vardı. Bugün sabah helikopter desteği de aldık. Dronlarımızı ve diğer hava araçlarını devreye almak suretiyle yine Antalya'dan, Burdur'dan, Afyonkarahisar'dan, Denizli'den, Kastamonu'dan gelen arama kurtarma ve JAK ekiplerimizle sabahın ilk ışıklarından itibaren 10 kardeşimize ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüldü."

Erin, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bazen kendilerini de riske atarak bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Neticede öğleden sonra irtibat sağlandı. Orada mahsur kalan 10 arkadaşımızı da hepsi eğitimli arkadaşlarımız, dağcılık tekniklerini kullanarak bu saat itibarıyla buraya sağ salim bir şekilde çıkarabildiler. Arkadaşlarımız, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastanelere sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet dileyen Erin, büyük fedakarlıkla arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplere de teşekkürlerini iletti.

Olay

İstanbul'dan kente gelen 14 İHH gönüllüsünün dün Yazılı Kanyon'da kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılmış, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.

Kaynak: AA
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