Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi

Isparta'da etkili olan kar yağışı, Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları'nın beyaza bürünmesine yol açtı. Dron ile kaydedilen bu güzel manzaralar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına keyifli anlar sunuyor.

Isparta'da kar yağışıyla beyaza bürünen Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları dronla kayda alındı.

Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölgeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı mahallelerdeki yaylalara ve tarihi yapılara ayrı görsel güzellik kattı.

Karın yağması ile 1500 metreyi bulan yüksek kesimlere giden doğa ve fotoğraf tutkunları, beyaz örtüyle kaplanan manzaralarda günün keyfini çıkardı.

Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları'nda oluşan güzel manzara dron ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
